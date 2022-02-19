شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة لـ أ ش أ: مصر تستقبل غدا أكثر من مليونى جرعة من لقاح فايزر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن مصر ستستقبل غدا الأحد شحنة جديدة تقدر بـ 2 مليون و158 ألفا و650 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا.

وأضاف عبد الغفار - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن تلك الشحنة تأتي في إطار خطة الدولة وحرصها على توفير اللقاحات بمختلف أنواعها للمواطنين، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته، موضحا أن الشحنة مقرر استلامها بمطار القاهرة الدولي .

وأشار إلى أنه تم استهلاك نحو 67 مليونا و744 ألفا و500 جرعة أولى وثانية من اللقاحات حتى الآن، لافتا إلى أنه متبقي حوالي 73 مليون جرعة متاحة فى مراكز اللقاحات.

وطالب عبد الغفار، المواطنين بضرورة التقديم والتسجيل لتلقي اللقاح وعدم التخلف عن الجرعة التعزيزية الثالثة، إضافة إلى التقديم للأطفال من قبل أولياء الأمور لحصولهم على اللقاح، مشيرا إلى أن الفيروس لم يعد مقتصرا في إصابته على فئة عمرية محددة، وأكد أن اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لا تزال فعالة فى حماية المواطنين من الأعراض الشديدة.

وأوضح أن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر مستقر وليس هناك حاجة لزيادة مستشفيات العزل، لافتا إلى أن الحصول على اللقاح بشكل منتظم وجماعي يضمن تراجع الإصابات.

وأشار عبد الغفار إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى أمس الجمعة، هو 465423 حالة من ضمنها 397218 حالة تم شفاؤها، و23632 وفاة، فيما ارتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 397218 حتى أمس .