شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: سحب رعدية ممطرة على الإسكندرية والدلتا وتتقدم للقاهرة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار متابعة حركة المنخفض الجوى، وما يصاحبه من حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد .

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية (دمياط-بورسعيد)

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق .

ويشهد اليوم السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00 .