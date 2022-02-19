جنون السرعة على وصلة الموت.. سيارة فارهة تتسبب في حادث مروع بالشيخ زايد - (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون في حادث تصادم مروع أعلى وصلة دهشور بمدينة الشيخ زايد، في ساعة متأخرة من الليل.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود ضحايا بمدخل مدينة الشيخ زايد (٣).

وجه مدير إدارة المرور بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ تنسيقا مع قوات الشرطة وهيئة الإسعاف.

تبين بالفحص والمعاينة أن سيارة BMW X6 كان قائدها يسير بسرعة جنونية محاولا تخطي السيارات، ليطيح بشاب كان يعبر الطريق.

استمع رجال الشرطة إلى أقوال شاهد عيان أفاد بأن قائد السيارة الفارهة حاول تفادي الشاب لكن مع فشله تجاوز الجزيرة الوسطى الطريق -المعروف بوصلة الموت- ليصطدم بأربع سيارات في الجهة المقابلة.

أسفر الحادث عن مصرع الشاب وإصابة آخرين بكسور وكدمات متفرقة بالجسم، وتهشم مقدمة السيارة المتسببة في الحادث.

جرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين إلى المستشفى، وتجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها.

تحرر المحضر اللازم، وأخطر اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة بالواقعة.