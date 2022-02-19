نشاط الرئيس السيسي في ختام قمة "بروكسل" يتصدر اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

تصدر نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في اليوم الثاني والأخير للدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحادين الإفريقي والأوروبي في العاصمة البلجيكية (بروكسل)، اهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم السبت.

ففي (الأهرام) وتحت عنوان (الرئيس يدعو العالم إلى تمويل الاحتياجات الصحية لإفريقيا).. ذكرت الصحيفة أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره اختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا "MRNA" المستخدمة في تصنيع اللقاحات، وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته أمس خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية، أن هذه الخطوة تأتي تكريسا لما تقوم به مصر بالفعل على صعيد الاستعداد لإنتاج اللقاحات، سواء للاستخدام المحلي أو لتوفيرها للدول الإفريقية الشقيقة، استنادا إلى البنية التحتية الطبية والتصنيعية التي استثمرت فيها مصر على مدى السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا، وتوظيفها بالشكل الملائم، لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر، وأيضا لدعم الدول الإفريقية في جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.

وشدد الرئيس السيسي، في ختام كلمته، على أن الدعم الذي ستحصل عليه الدول الإفريقية خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة التي نسعى إليها في المجال الصحي..داعيا شركاء القارة السمراء، من الدول الصديقة والمنظمات ومؤسسات التمويل الدولية، إلى تعزيز الجهود المبذولة في هذا المجال، لدعم الدول الإفريقية، وتوفير التمويل اللازم المستدام لسد احتياجاتها الصحية، وكذلك تعزيز الآليات الدولية ذات الصلة بتوزيع اللقاحات؛ لتصبح أكثر عدالة واستجابة للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي شارك أيضا في المؤتمر الصحفي الذي نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش القمة، لإعلان الدول الإفريقية المتلقية تكنولوجيا "MRNA" للقاحات، حيث أكد الرئيس، خلال المؤتمر، أن هذا الحدث يمثل انعكاسا حقيقيا لما يمكن للشراكة الدولية في المجال الصحي تحقيقه من إيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية إذا ما توافرت الإرادة السياسية اللازمة لذلك، فضلا عن أن تحقيق هذا الإنجاز سيسهم في تمكين الدول الإفريقية من تجاوز الآثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة "كورونا"، بما يمثل خطوة على الطريق نحو الشراكة الشاملة المنشودة في مجال الصحة.

وتحت عنوان (انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن بمشاركة دولية واسعة).. أشارت صحيفة (أخبار اليوم) إلى أن أعمال الدورة الـ 58 لمؤتمر ميونخ للأمن انطلقت، أمس، في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا، بمشاركة دولية واسعة، بعد دورة استثنائية جرت عبر الإنترنت العام الماضي بسبب جائحة "كورونا".

وأضافت الصحيفة أن وقائع المؤتمر تجرى في الفترة بين 18 و20 فبراير الجاري وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، لكن الأمر لا يتوقف عند الجلسات الرسمية والحلقات النقاشية، فخلف الأبواب المغلقة تجرى لقاءات دبلوماسية رفيعة المستوى في سرية تامة على هامش البرنامج الرسمي للمؤتمر، لقياس المواقف والوقوف على الأرضية المشتركة تجاه القضايا الدولية الملحة.

وأشارت إلى أن المؤتمر يشارك فيه أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، بالإضافة إلى 100 وزير وممثل لقطاع الأعمال والجمعيات والمنظمات الدولية.. ويحضر المؤتمر المستشار الألماني أولاف شولتز، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأوضحت أن المؤتمر يناقش خلال عدد من الجلسات وورش العمل على مدار ثلاثة أيام، التحديات العالمية مثل: تغير المناخ وجائحة كورونا والأمن السيبراني والإرهاب، وكذلك عدد من الملفات الساخنة مثل الأزمة الأوكرانية، والتطورات في أفغانستان، وقضايا الشرق الأوسط.

وفي (الجمهورية) وتحت عنوان (جبالي يبحث مع رؤساء البرلمانات العربية تعزيز التعاون المشترك)، أوضحت الصحيفة أن رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي عقد عدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في أعمال المؤتمر الـ 32 للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة أمس.

وأضافت الصحيفة أن المستشار حنفي جبالي التقى مع صقر غباش رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي على هامش المؤتمر.. وثمن جبالي جهود صقر غباش وقيادته الحكيمة للاتحاد البرلماني العربي، مُشيداً بالعلاقات الراسخة التي تربط بين مصر والإمارات، والذي يتجلى في التنسيق الدائم بينهما في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

من جانبه، عبر رئيس المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي عن بالغ شكره لاستضافة مصر اجتماع الاتحاد البرلماني العربي، واصفاً إياها بأنها "بيت العرب"، وأن الإمارات والدول العربية تقدر دور مصر البارز والريادي عربياً.. مُشيداً بالطفرات التي تشهدها الدولة المصرية على كافة المستويات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه على هامش المؤتمر أيضا، التقى رئيس مجلس النواب، بنظيره الأردني عبدالكريم الدغمي، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الأردنية على كافة المستويات.. داعياً إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة على الصعيد البرلماني والتنسيق بينهما أمام المحافل الدولية.

بدوره، أعرب رئيس مجلس النواب الأردني عن سعادته واعتزازه بتواجده في مصر في ضوء العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين في كافة المجالات، مؤكداً حرص العاهل الأردني عبدالله الثاني على تعزيز العلاقات مع مصر، مُشيداً بالإنجازات التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت (الجمهورية) أنه على هامش المؤتمر أيضا، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، لقاء مع نظيره العراقي رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي؛ تناول خلاله العلاقات والتعاون بين القاهرة وبغداد.. وقدم جبالي التهنئة لنظيره العراقي على تجديد الثقة له وانتخابه رئيساً لمجلس النواب العراقي.

من جانبه، أكد الحلبوسي عمق ورسوخ العلاقات المصرية - العراقية قيادة وشعباً، موضحا حرص العراق على التنسيق والتعاون الثنائي مع مصر، مُوجهاً الدعوة للمستشار جبالي لزيارة العراق.

وفي (المصري اليوم) وتحت عنوان (انطلاق التيرم الثاني بحصة أولى عن "تضحيات الشرطة").. ذكرت الصحيفة أن الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجاري ينطلق، اليوم، بمدارس 12 محافظة، بالإضافة إلى بعض المدارس الخاصة، فيما ينتظم بقية الطلاب بباقي مدارس الجمهورية غدا.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تكون الحصة الأولى في جميع المدارس عن تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، مع تشديد وزارة التربية والتعليم على ضرورة اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة وتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.