شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المكتب الباباوى للمشروعات فى الكنيسة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنشأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية عام 1962 أسقفية الخدمات العامة والإجتماعية والمسكونية، ومنذ ذلك الحين وحتى الآن كان الأسقف يأخذ دورا رائدًا في خدمة المجتمعات الفقيرة والمحرومة.

ويرى قداسة البابا تواضروس الثانى أنه من الضروري دعم احتياجاتهم المعيشية الأساسية وأن يجدوا مدارس جيدة لأطفالهم وخدمات صحية جيدة، فمن هذا المنظور، أنشأ قداسته المكتب البابوى للمشروعات في عام 2013 وتحت إشرافه المباشر للعمل جنبًا إلى جنب مع أسقفية الخدمات فى خدمة مجتمعنا

ويدعم المكتب البابوى للمشروعات مجالات الخدمة المختلفة. ومع ذلك ، فإنه يركز بشكل خاص على دعم المبادرات التي تعزز تقديم خدمات صحية وتعليمية عالية الجودة، وبناء القدرات داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لخدمة العالم بشكل أفضل ، وكذلك الاستجابة للاحتياجات الإنسانية.