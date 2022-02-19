شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التقدم بالتماسات على نتائج امتحانات الترم الأول بآثار القاهرة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ كلية الآثار بجامعة القاهرة، اليوم السبت فتح باب التقدم بالالتماسات لطلاب البكالوريس على نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول دور يناير 2022 وحتى 24 فبراير الجارى.

وأكدت كلية الآثار بجامعة القاهرة، أنه لن يلتفت لأية التماسات تقدم من طلاب البكالوريس بالكلية بعد انتهاء الجدول الزمنى المحدد لتقديم الالتماسات.

وكان الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أعلن أنه تم الانتهاء من إعلان جميع نتائج بكالوريوس الآثار بالكلية البرامج العامة والشعب الإنجليزية والبرامج الخاصة بعد مراجعتها واعتمادها من مجلس الكلية .

وأشار الدكتور أحمد رجب إلى أنه يتم عرض النتيجة علي الموقع الرسمي لكلية الآثار جامعة القاهرة علي اللينك التالي منذ يوم 9 فبراير الجارى.

http://fa-arch.cu.edu.eg/ExamResults.html

وكانت كلية الآثار بجامعة القاهرة أنهت امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول 2022، يوم 31 يناير الماضى.