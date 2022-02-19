شكرا لقرائتكم خبر عن فتيات الصعيد فى ماراثون للمشى بالمهرجان المتكامل لمراكز شباب مصر بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، ماراثون للمشي بمشاركة 500 شاب وفتاة من الصعيد، ضمن فعاليات المهرجان المتكامل لمراكز شباب مصر بالصعيد، والذي نظمه الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي مدار يومي17 و18 فبراير الجاري، بمحافظة الأقصر.

انطلق الماراثون من أمام معبد الكرنك وصولاً لمركز المؤتمرات بالأقصر، بمشاركة الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، البطلة الاوليمبية جيانا فاروق، صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى أن الوزارة تهتم برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية، لنشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين كل فئات الشعب المصري، فضلا عن كون ممارسة المرأة للرياضة، في شؤون حياتها، سيكون ادعى للحفاظ على صحتها، خاصة أن المرأة صلب الأسرة المصرية.

يأتي المهرجان في إطار استراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الأنشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب، وفي ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والفعاليات لشباب مصر، ضمن فعاليات برنامج "اجازتك في مراكز الشباب".

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