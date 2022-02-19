شكرا لقرائتكم خبر عن فاتورة مميكنة.. تعرف على مراحل إصدار فاتورة الكهرباء إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاتورة مميكنة هكذا أصبح يطلق هذا المصطلح على فاتورة استهلاك الكهرباء الشهرية بعد تراجع نسبة تدخل العنصر البشري في منظومة اصدار الفواتير خاصة بعد تطبيق البرامج الإلكترونية الحديثة، حيث تمر الفاتورة بعد مراحل بشركات توزيع الكهرباء لضمان صدورها بشكل دقيق يجعلها تعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطن ويضمن حق الدولة فى الحصول على حقها ، وفيما يلي مراحل اصدار فاتورة الكهرباء:

1- تسجيل القراءة وتصويرها بواسطة شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء من خلال برنامج القراءة الموحد الذى يقوم بالتقاط صورة للعداد وإرسالها اونلاين لشركات توزيع الكهرباء الـ9.

2-يتم مراجعة القراءة ومطابقتها في شركة التوزيع وفي حالة أن القراءة مختلفة عن معدلات الاستهلاك الشهرية للمشترك يتم بحثها وللتأكد من صحتها.

3-إرسال القراءات لمراكز الإصدار لمراجعتها و التأكد منها مرة أخرى .

4-يتم إدخال كل القراءات علي السيستم بعد عمل اعتبارى للقراءة لحساب الشهر (30 يوما) فقط و ليس أكثر لإصدار الفواتير .

5- تضمن هذه المراحل منع اي محاولة تلاعب في استهلاك و حقوق المواطنين.