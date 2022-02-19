شكرا لقرائتكم خبر عن بدء الترم الدراسى الثانى دون تأجيل وارتفاع نسب الحضور بين طلاب المدارس.. لايف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق صباح اليوم السبت، الفصل الدراسي الثانى من العام الدراسى 2021،2022، حيث شهد اليوم الأول من الترم ارتفاع نسب الحضور بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، فيما شددت المدارس على الطلاب بضرورة الحفاظ على الإجراءات الاحترازية والوقائية بشكل متواصل أثناء اليوم الدراسى وعدم التخلى عن الكمامة والضوابط الصحية.

فيما شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على عدم تأجيل الترم الثانى أو إلغائه، مضيفة أن الحضور إلزامى على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومن يرغب من الكلاب فى عدم الحضور يقدم طلبا للإدارة لتحويله إلى منازل، لافتة إلى أن مدة الفصل الدراسي الثاني حسب ما ورد بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجارى 97 يوما.

وكان الطلاب توافدوا صباح اليوم على المدارس وسط إجراءات احترازية ووقائية حيث نبهت المدارس على التلاميذ بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وجهت المديريات باتباع كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك، وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها، والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات، والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف، وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة، لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف.