شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض ملحوظ بالحرارة وأمطار على كافة الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 10 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم السبت انخفاضا ملحوظا فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى، وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجات، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 0.