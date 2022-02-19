شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ضوابط عقد امتحانات الثانوية العامة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ـ 11 يونيو المقبل موعد انطلاق امتحانات الدور الأول.

- 13 أغسطس 2022 امتحانات الدور الثانى للثانوية.

ـ تسجيل استمارة التقدم للامتحانات من 25 يناير حتى 24 فبراير الجارى.

ـ بدأت إجراء مقابلات الأعضاء المرشحين للعمل بالامتحانات.

- تعلن الوزارة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والأسئلة الترم الثانى.

ـ من المقرر أن تضم أسئلة الثانوية أجزاء مقالية واختيار من متعدد.

ـ يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسما قدره 200 جنيه مقابل الخدمات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى 10 جنيهات رسم إضافى للطلاب المقيدين للامتحان للمرة الأولى والثانية.

سداد مبلغ 200جنيه للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الثالثة أو الرابعة و 210 جنيه مصرى رسم إضافى.

ـ الأسئلة ستكون وفق نظام التقييم الجديد بأسئلة تقيس الفهم.