شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد ويستمر 16 أسبوعا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينطلق اليوم السبت الفصل الدراسى الثانى بالجامعات والمعاهد المصرية، وسط تطبيق صارم للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهرى يونيو ويوليو القادمين، وفق نظام كل كلية وطبيعة الدراسة بها.

وأكد المجلس الأعلى للجامعات تطبيق الإجراءات الاحترازية المُشددة للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، وذلك بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني، والتأكيد على أهمية انتظام حضور أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة والجهاز الإداري، لضمان حُسن سير العملية التعليمية.

وأنهت الجامعات الحكومية كافة الاستعدادات والترتيبات الخاصة باستقبال الطلاب بالفصل الدراسى الثانى من حيث الانتهاء من أعمال الصيانة الدورية، وكذلك تعقيم قاعات الدراسة والمحاضرات والتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من حيث التزام بارتداء الكمامات الطبية للوقاية من كورونا أثناء التواجد داخل الحرم الجامعى.