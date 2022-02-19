شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب الثانوية الأزهرية.. كيفية تسجيل استمارة الشهادة × 10 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية بدء تسجيل استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2022/2021، يوم السبت 19 فبراير الجارى، وحتى يوم الخميس 17 مارس المقبل، وإمكانية تسجيل الطلاب استمارات التقدم للامتحان إلكترونيا، على أن يقوم الطالب بعد انتهاء من التسجيل بطباعة الاستمارة، ويوقع عليها مع ولي أمره، ويسلمها إلى معهده، تمهيدًا لمراجعتها، والتأكد من صحة البيانات الواردة بها، وحدد القطاع عددًا من الخطوات كالآتى:

1ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.