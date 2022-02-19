شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ بغرف عمليات المرور لمواجهة الطقس السيئ.. بعد تحذيرات الأرصاد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور حالة الطوارئ فى غرف عملياتها مع تنشيط أدوات الإغاثة تحسبًا لسقوط أمطار ورياح وأتربة تهب على مصر هذه الأيام.
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
كما تجرى مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
وقامت الإدارة العامة للمرور بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية جرى توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس السبت فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء.