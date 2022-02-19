شكرا لقرائتكم خبر عن من الربيع حتى الشتاء.. تعرف على مواعيد وأطوال فصول السنة الأربعة بعام 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام معدودة باتت تفصلنا عن موعد انتهاء فصل الشتاء، وبداية فصل الربيع وما يعرف بالاعتدال الربيعى والذى يحل على الكرة الأرضية 20 من شهر مارس المقبل، حيث يبدأ فصل الربيع فى نصف الكرة الشمالى.

وبعد يوم من الانقلاب الشتوي مباشرة بدأت حركة الشمس تدريجيا نحو الشمال مقربة من خط الاستواء، فتزداد فترة إشراقها في نصف الكرة الشمالي وتنقص في النصف الجنوبي، وهكذا حتى تتعامد أشعتها تماما على خط الاستواء حول يوم 21 من شهر مارس الاعتدال الربيعي).

وفى يوم الاعتدال الربيعى يتساوی طولا الليل والنهار (12 ساعة لكل منهما) لجميع الأماكن على سطح الكرة الأرضية، ويحدث الاعتدال الربيعي في النصف الشمالي للكرة الأرضية والاعتدال الخريفي في النصف الجنوبي.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل مواعيد فصول السنة الأربعة واطوالها خلال عام 2022 كما يلى:

- فصل الربيع:

يبدأ الأحد 20 مارس

يستمر 88 يوما و 23 ساعة و34 دقيقة

- فصل الصيف:

يبدأ الثلاثاء 21 يونيو المقبل

يستمر 92 يوما و17 ساعة و40 دقيقة

- فصل الخريف:

يبدأ الجمعة 23 سبتمبر

ويستمر الفصل 93 يوما و15 ساعة و50 دقيقة

- فصل الشتاء:

يبدأ الأربعاء 21 ديسمبر

يستمر 89 يوما و20 ساعة و44 دقيقة