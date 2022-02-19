شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرالدفاع الأمريكى: بوتين قام بتجميع كل ما يلزم للقيام بغزو ناجح لأوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وأكد بايدن أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن قواتنا لن تشارك في القتال لكننا سنستمر في دعم الشعب الأوكرانى، وأشار بايدن أن القوات الأوكرانية تحلت بضبط النفس والعقلانية ورفضت الانجرار إلى الحرب.

وأكد بايدن أن روسيا تحشد أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن رأت في الأيام القليلة الماضية انتهاكات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس من قبل قوات روسية.

وشدد خلال كلمته حول أزمة أوكرانيا على أن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا.