شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة يتلقى اليوم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد دفعة 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ مجلس الدولة اليوم، السبت، استقبال خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لتسليم ملف وظيفة مندوب مساعد، بعد عملية سحب الملفات التي تمت من 2 فبراير وحتى 9 فبراير 2022، حيث تتضمن المسابقة تعيين الإناث لأول مرة فى تاريخ المجلس.

وعن شروط التعيين، قال المستشار طه كرسوع، الأمين العام لمجلس الدولة نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون المتقدم من الخريجين والخريجات الحاصلين علي تقدير جيد على الأقل، وألا يزيد العمر عن 30 عاماً، وأن يجتاز المقابلة الشخصية، وأن تثبت لياقته الصحية، ويتم تقديم المستندات مستوفاه خلال المدة من يوم السبت الموافق 19 فبراير 2022، حتى نهاية عمل يوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، وإنه سيتم إخطار المتقدمين والمتقدمات على التليفون أو عنوان البريد الإلكترونى بموعد المقابلة المحدد له.

مواعيد تلقى ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة لدفعة 2021:

- جامعة القاهرة يوم السبت الموافق 19 فبراير.

- جامعة عين شمس يوم الاحد الموافق 20 فبراير.

- جامعة جامعة الإسكندرية - كليات الدراسات الإسلامية والعربية بنات جامعة الأزهر يوم الاثنين الموافق 21 فبراير.

- جامعة السادات - جامعة طنطا - جامعة الأزهر فرع طنطا يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير.

- جامعة بني سويف - جامعة المنوفية يوم الأربعاء الموافق 23 فبراير.

- أكاديمية الشرطة - جامعة حلوان يوم الخميس الموافق 24 فبراير.

- جامعة الأزهر فرع أسيوط - جامعة المنصورة يوم السبت الموافق 26 فبراير.

- جامعة أسيوط - جامعة جنوب الوادي يوم الاحد الموافق 27 فبراير.

- جامعة الأزهر فرع القاهرة - جامعة المنيا - جامعة أسوان يوم الإثنين الموافق 28 فبراير.

- جامعة الازهر فرع تفهنا الإشراف - جامعة الأزهر فرع دمنهور- جامعة بنها يوم الثلاثاء الموافق 1 مارس.

- جامعة الزقازيق - جامعة سوهاج يوم الأربعاء الموافق 2 مارس.

- جامعات أخرى - التخلفات يوم الخميس الموافق 3 مارس.