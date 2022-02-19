شكرا لقرائتكم خبر عن تجارة القاهرة: إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور جمال شحاته عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، استمرار أعمال رصد ومراجعة نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية تمهيدا بإعلانها وإتاحتها للطلاب مؤكدا أن الكلية تضم أكثر من 54 ألف طالب وبالتالى تتم مراجعة النتائج بشكل دقيق قبل الإعلان.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريح لـ"الخليج 365" أن من المتوقع أن يتم إعلان نتائج الكلية خلال أسبوع أو 10 أيام وإتاحتها أونلاين للطلاب على الموقع الرسمى لكلية التجارة للتيسير على الطلاب.

واستطرد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة ، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الطلاب الفصل الدراسى الثانى من حيث إنهاء كافة الترتيبات وأعمال الصيانة والتعقيم ، مشددا على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال استقبال الطلاب لمنع انتشار العدوى.