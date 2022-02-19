شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق ملتقى شباب الجيزة اليوم تحت عنوان "حلمك فكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم محافظة الجيزة ملتقي شباب الجيزة، اليوم تحت عنوان "حلمك فكرة"، بحضور اكثر من 500 شاب من الإدارات التعليمية بالمحافظة وذلك لتعزيز سبل الحوار ومناقشة قضايا التنمية والاطلاع على الآراء والمقترحات والحلول التي وضعها الشباب لمواجهه ابرز القضايا المجتمعية وذلك بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وممثلي وزارة التربية والتعليم.

و تتضمن الجلسات الحوارية عددا من القضايا المهمة والتي تشمل ( تطوير التعليم وعلاقته بالتحول الرقمي – التعليم الفني الصناعي قاطرة التنمية – حياة كريمة – ذوي الهمم وما يمكن تحقيقة في ذلك الملف الهام – رعاية اسر الشهداء ) والعديد من القضايا الحوارية الأخرى.

ويتم تنظيم منتدي شباب الجيزة تحت عنوان " حلمك فكرة "، بقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر ، بحضور المحافظ وقيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة.