شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" توجه بتكثيف الرقابة على المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المحلات المشاركة في الأوكازيون الشتوى 2022 للـتأكد من جدية العروض المعلن عنها حيث تستمر الوزارة فى العمل بالأوكازيون الشتوى 2022، للأسبوع الثانى، وعلى من يريد من المحلات التجارية المشاركة فى الأوكازيون التوجه مسبقًا إلى مديريات التموين والتجارة الداخلية الواقع فى دائرتها للحصول على الموافقة، شريطة أن تلتزم هذه الجهات بالإعلان عن ثمن السلع المعروضة للبيع فى التصفية مقترنًا به بيان عن الثمن الفعلى الذى كانت تباع به هذه السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2022 فإن المحلات التى تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية فى تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، وأن من يثبت تلاعبه فى العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث إن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة في عروض الأوكازيون الشتوى.