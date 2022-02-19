شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: الذهب صناعة قومية واحتياطي استراتيجي للأفراد والدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب، عن ما تم تداوله بشأن زيادة أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وان سببها الرئيسي هو التوترات بين أوكرانيا وروسيا، مضيفا أن الذهب صناعة قومية وأنه احتياطي استراتيجي للأفراد والدولة.

وأضاف ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب خلال مداخلة هاتفية مع برنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى المصرية أن هناك زيادة سنوية في الذهب، منذ 3 سنوات، لافتا إلى أن الزيادة وصلت خلال ال 3 سنوات الماضية ل 22%، مؤكدا أن أن سعر المعدن الأصفر زاد خلال أسبوع واحد 100 دولار نتيجة التوترات العالمية وأزمة أوكرانيا.

وتابع ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون الذهب أنه من المتوقع في ظل التطورات الخارجية ارتفاع أسعار الذهب، مضيفًا أن سعر الذهب ليس له إطلاقًا أي علاقة بزيادة الإقبال على شراء أو بيع الذهب فالمسألة عرض وطلب، مؤكدا أن الوزارة لا تتوقع آخر زيادة من الممكن أن تكون خلال الفترة المقبلة.