شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى بمحافظة جنوب سيناء، لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح وحالة البحر مضطربة جدا، وتم إيقاف كافة الأنشطة البحرية على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية .

وشدد اللواء محمد الرحيم رئيس الهيئة، على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية ومنع الانشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.