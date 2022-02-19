بايدن: بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.. وقواتنا لن تشارك فى القتال

وأكد بايدن أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن قواتنا لن تشارك في القتال لكننا سنستمر في دعم الشعب الأوكرانى، وأشار بايدن أن القوات الأوكرانية تحلت بضبط النفس والعقلانية ورفضت الانجرار إلى الحرب.

وأكد بايدن أن روسيا تحشد أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن رأت في الأيام القليلة الماضية انتهاكات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس من قبل قوات روسية.