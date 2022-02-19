شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا.. وقواتنا لن تشارك فى القتال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه إذا استمرت روسيا فى مخططاتها فستسفرعن تداعيات خطيرة، وأكد بايدن أن أى غزو روسى لأوكرانيا سيؤدى إلى حرب كارثية، مؤكدًا أن روسيا عازمة على غزو أوكرانيا خلال الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه على روسيا الاختيار بين الدبلوماسية والتداعيات الكارثية التي ستسفر عن تحركاتها العسكرية.
وأكد بايدن أن واشنطن مستعدة لفرض عقوبات قاسية إذا قامت روسيا بغزو أوكرانيا، مشيرا إلى أن قواتنا لن تشارك في القتال لكننا سنستمر في دعم الشعب الأوكرانى، وأشار بايدن أن القوات الأوكرانية تحلت بضبط النفس والعقلانية ورفضت الانجرار إلى الحرب.
وأكد بايدن أن روسيا تحشد أكثر من 150 ألف جندي حول أوكرانيا، مؤكدا أن واشنطن رأت في الأيام القليلة الماضية انتهاكات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس من قبل قوات روسية.
وشدد خلال كلمته حول أزمة أوكرانيا على أن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا، لافتا إلى أن الدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب، مردفا: "بوتين اتخذ قرار غزو أوكرانيا".