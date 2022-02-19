شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: عقد امتحان بالترم الثانى لمن تخلف عن اختبار الفصل الأول بعذر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد المديريات والإدارات والمدارس لعقد امتحانات لطلاب النقل والشهادة الإعدادية خلال الفصل الدراسى الثانى المقرر انطلاقه السبت 19 فبراير الجارى، للطلاب الذين تخلفوا عن امتحانات الفصل الدراسى الأول بعذر قانونى يقبله مدير المدرسة والمديرية بالنسبة للشهادة الإعدادية.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الفصل الدراسى الثانى يبدأ السبت 19 فبراير الجارى، دون تأجيل أو مد لإجازة نصف العام الدراسى التى تنتهى اليوم الخميس 17 فبراير الجارى، مشيرة إلى أن الحضور فى الترم الثانى الزامى على الطلاب وسيتم تطبيق قواعد الحضور والغياب منذ اليوم الأول من انطلاق الترم الثانى.

ووجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الوقائية والتباعد الاجتماعي بين الطلبة داخل الفصول وخارجها حفاظا على صحة الطلاب والمعلمين وجميع العاملين من الأوبئة والجوائح الصحية، وتطهير وتعقيم المدارس قبل بداية الترم الثاني والاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بأماكنهم تحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسى.

ونبهت الوزارة على تفعيل المجموعات المدرسية وتوزيع الأنصبة على المعلمين طبقا للمعدلات وفق القواعد المنظمة لذلك وقيام مدير المدرسة بمخاطبة قسم التطوير بأعطال الاجهزة الموجودة في المعامل ومتابعة دائرة الصرف لاستلام الأصناف التي ترد بها والاهتمام بالسجلات الإدارية وإطلاع المدير عليها ومراجعة الشيتات والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستخدام بالفصل الدراسي الثاني وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة وتطبيق البرامج العلاجية للطلاب الضعاف وتوقيع المتابعين في دفتر الأمن في الساعة الفعلية لدخولهم المدرسة لتحقيق الانضباط أثناء اليوم الدراسي والتزام جميع العاملين بمواعيد العمل الرسمية في الحضور والانصراف.