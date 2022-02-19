شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يوقع مرسومًا لاستدعاء الاحتياط إلى الجيش الروسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع الرئيس الروسي الروسي، فلاديمير بوتين مرسوما يقضي باستدعاء المواطنين الروس للاحتياط في الجيش.

من ناحية أخرى، اعتبرت الولايات المتحدة أن إعلان إجلاء مدنيين من جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين بشرق أوكرانيا إلى روسيا، يشكل "مناورة" من جانب موسكو تمهد لـ"هجوم عسكري وشيك".

ودعت الخارجية الألمانية والفرنسية، مساء اليوم الجمعة، روسيا للمساهمة في خفض التصعيد على خلفية الأوضاع في أوكرانيا.

في السياق ذاته أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن الوزن الإجمالي للأسلحة التي تسلمتها حكومة كييف من شركائها الغربيين على خلفية التصعيد الحالي مع روسيا يتجاوز ألفي طن.