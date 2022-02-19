شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يعود إلى القاهرة بعد مشاركته فى القمة الأوروبية الأفريقية ببروكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد زيارته إلى العاصمة البلجيكية بروكسل والمشاركة فى القمة الأوروبية الأفريقية.

كان الرئيس السيسي، شارك في الدورة السادسة لقمة المشاركة بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، والتي عقدت على مدار يومي 17 و18 فبراير الجاري بمقر الاتحاد الأوروبي".

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن القمة الأفريقية / الأوروبية تعقد هذا العام تحت عنوان "أفريقيا وأوروبا: قارتان برؤية مشتركة حتى 2030"، حيث عقدت أولى دوراتها في القاهرة عام 2000، والتي شهدت تأسيس آليات المشاركة بين الجانبين من خلال "خطة عمل القاهرة"، أخذاً في الاعتبار أن الجانب الأوروبي يعد من أبرز الشركاء الدوليين الذين يحرص الاتحاد الأفريقي على تعزيز أواصر العلاقات معه لاسيما فيما يتعلق بملفات التنمية وصون السلم والأمن الدوليين، فضلاً عن التشاور المستمر بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشترك.