شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: مصر تعيد دولة التلاوة إلى مجدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن مصر تعيد دولة التلاوة إلى مجدها.

وأشار "جمعة"، خلال كلمته بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن هذا بفضل الاستقرار والأمان الذى تشهدهما مصر، فعندما تستقر الدولة يكون هناك تنمية في شتى المجالات وهو ما تشهده مصر الآن في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي.

وتشارك 66 دولة في مسابقة بورسعيد الدولية في حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني فى دورتها الخامسة في دورتها الخامسة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ويتنافس المتسابقون في 5 أفرع هي: حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين، وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة للإناث، والأصوات الحسنة، والابتهال والإنشاد الدينى، وجرى إضافة فرع خامس لأول مرة هذا العام لتكون المنافسة فيه محلية على أن يتحول إلى عالمي في العام المقبل وهو فرع المقاصد.