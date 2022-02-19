شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من بورسعيد: مصر ستظل تقدم أجيالا عظيمة من قراء القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، إن مصر ستظل بلد الاسلام وبلد القرآن.

وأشار "جمعة"، خلال كلمته بافتتاح مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إلى أن مصر ستظل تقوم بتخريج أجيال عظيمة من قراء القرآن الكريم، مضيفًا: "كما يقول العلماء إن القرآن نزل في مكة وقرئ في مصر".

ووجه حديثه للمشاركين بمسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني قائلًا: "هنيئًا لكم بالقرآن الكريم"، متطرقًا للحديث عن الإعجاز في القرآن الكريم وأهمية التمسك به.

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أعلن عن انتهاء كافة الاستعدادات لهذه المسابقة الدولية، مشيراً إلى أنه سيتم تكريم ثلاثة من الشخصيات الإسلامية المؤثرة على رأسهم الدكتور أحمد عمر هاشم ــ عضو هيئة كبار العلماء، والقارئ الطبيب أحمد نعينع، والدكتور رضا عبد السلام ــ رئيس شبكة اذاعة القرآن الكريم.

وصرح الإعلامي عادل مصيلحى ــ مؤسس المسابقة والمدير التنفيذي، أن المتسابقين يتنافسون فى 4 أفرع هي حفظ القرآن الكريم للشباب بروايتين وحفظ القرآن الكريم برواية واحدة للإناث والأصوات الحسنة وأخيراً الابتهال والإنشاد الديني.

وأضاف أنه تم إضافة فرع خامس لأول مرة هذا العام لتكون المنافسة فيه محلية على أن يتحول إلى عالمي فى العام المقبل وهو فرع المقاصد ــ وعلى هامش المسابقة يجرى تنظيم مسابقة الأئمة فى بورسعيد.

هذا ويقوم بالتحكيم فى هذه المسابقة لجنة عالمية يترأسها الدكتور عبد الكريم صالح ــ رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف وتضم فى عضويتها الشيخ عبد الفتاح الطاروطى وخبير الأصوات طه عبد الوهاب والمنشد والملحن بدار الأوبرا حسام صقر، وأعضاء من الإمارات واليمن وليبيا ومالي.

هذا ويقام حفل الافتتاح فى المسابقة مساء يوم الجمعة 18 فبراير2022م ومن المنتظر أن يحضر وزيرا الاوقاف والشباب والرياضة وكبار رجال الدين وتستمر المنافسات حتى الثلاثاء 22 فبراير 2022 .