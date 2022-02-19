​ مشاركة مصرية رفيعة المستوى في المنتدى العالمي للمياه بالسنغال مارس المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لاستعراض موقف المشاركة المصرية في المنتدى العالمي التاسع للمياه والمزمع عقده في العاصمة السنغالية داكار في شهر مارس المقبل.

جاء ذلك بحضور الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير، والدكتور خالد عبدالحي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط، والدكتور عمرو فوزي في قطاع التخطيط، والمهندس عبدالرحيم يحيى معاون الوزير لشئون مياه النيل.

واستعرض الوزير التنسيق القائم بين أعضاء مجموعة العمل المشكلة من مصر والسنغال للإعداد لتنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه، ومناقشة وتقييم خطة العمل والاستعدادات القائمة لعقد المؤتمر والأنشطة التي سيتم تنفيذها، والمشاركة المرتقبة للوزارة والمركز القومي لبحوث المياه في فعاليات المؤتمر، لعرض التجارب المصرية الناجحة في مواجهة التحديات المائية والإدارة المتكاملة للموارد المائية، والخبرات المصرية في مجال معالجة المياه وإعادة استخدامها، بالإضافة لمشاركة مركز التدريب الإقليمي التابع للوزارة في المعرض المقام على هامش المنتدى.

وقال عبدالعاطي، في بيان له اليوم الجمعة، إن الوفد المصري المشارك في المنتدى سيضم العديد من المتخصصين من الباحثين والفنيين والشباب بالإضافة لممثلي الشركات الرائدة العاملة في مجال المياه لعرض التجارب المصرية الناجحة والمشروعات القائمة على الدول الأفريقية.