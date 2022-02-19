الخارجية تنعى ببالغ الحزن الكاتب الكبير جلال دويدار

القاهرة - سامية سيد -

نعت وزارة الخارجية، ببالغ الحزن الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة.

وتقدم وزير الخارجية بخالص التعازي لذوي الفقيد ولأسرة الصحافة المصرية والعربية، الذي كان أحد رموزها البارزة، داعيا الله أن يتغمده برحمته.

يذكرأن، نعت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبد الصادق الشوربجى، وأعضاء الهيئة، الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق والأمين العام الأسبق بالمجلس الأعلى للصحافة، والذى وافته المنية صباح اليوم.

وتقدمت الهيئة الوطنية للصحافة بخالص العزاء والمواساه لأسرة الكاتب الصحفي ولأسرة أخبار اليوم والأسرة الصحفية المصرية، داعية المولى عز وجل أن يتغمده بخالص رحمته وواسع مغفرته، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد نعى الكاتب الصحفي الكبير جلال دويدار، رئيس تحرير جريدة الأخبار الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر 86 عامًا، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، والأسرة الصحفية، والزملاء بجريدة الأخبار ومؤسسة أخبار اليوم، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وقال المجلس إن الفقيد كان مثالا يحتذى به في العمل والاجتهاد، وصاحب أياد بيضاء وعلامة بارزة في تحمل المسئولية، على مدار مسيرته المهنية، مضيفا أن الراحل كان صاحب سيرة ومسيرة مهنية حافلة وتتلمذ على يده أجيال من الصحفيين.