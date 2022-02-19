شكرا لقرائتكم خبر عن كيرى يزور مصر لإطلاق الاجتماع الافتتاحى لمجموعة العمل الثنائية المعنية بالمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الخارجية الأمريكية، إن المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ، جون كيري، سيزور مصر يومي الأحد والاثنين 20 و21 فبراير، للاجتماع مع ‏مسؤولين حكوميين، وإطلاق الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الثنائية المعنية بالمناخ.‏

وجاء في البيان: "بالاشتراك مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، سيطلق وزير الخارجية كيري الاجتماع الافتتاحي لمجموعة العمل الأمريكية المصرية المعنية بالمناخ، وهو مسعى مشترك لتعزيز الأهداف المناخية الثنائية والمتعددة الأطراف قبل مؤتمر المناخ العالمية (كوب 27)".

كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن كيري سيلتقي خلال زيارته لمصر مع نظرائه الحكوميين، وممثلي الأعمال للحث على استمرار وزيادة الطموح المناخي.

ومن المقرر أن تستضيف مصر المؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) في مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل.