شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من أمطار خلال الساعات القادمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى أن المدن المطلة علي خليج السويس علي موعد مع الأمطار خلال وقت قليل.

وتابعت : تتحرك السحب اتجاه الشرق مع حركة المنخفض لتؤثر علي مناطق كثيرة من شرق البلاد( السويس وابو زنيمة وراس غارب حتي سيناء ) تمتد شمالا مع الوقت لتصل الى السواحل الشرقية.

و يشهد غدا السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00 .