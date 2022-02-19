شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزيرا "التموين" و"الصناعة" يفتتحان معرض "نبيو" للمشغولات الذهبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفتتح، غدا السبت، وزيرا التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، والتجارة والصناعة نيفين جامع، المعرض الدولي الأول لإنتاج وتصنيع وتصدير المشغولات الذهبية (نبيو)، الذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية في الفترة من 19 إلى 21 فبراير الجاري، بمشاركة 30 شركة من كبرى الشركات العاملة في مجال إنتاج وتصميم المشغولات الذهبية وبحضور عدد من مسؤلين من عدة وزارات.

وسيعقد على هامش المعرض ندوات لمناقشة القضايا المتعلقة بإنتاج وتصدير المشغولات الذهبية، بالإضافة إلى مستجدات صناعة وفنون تصميم الحلي والمجوهرات الذهبية وتطوير استخدام الأحجار الكريمة، وآخر مستجدات الإنتاج والتجارة بالأسواق العالمية.

كما سيتضمن المعرض جلسة حول تاريخ إنتاج المشغولات الذهبية في مصر، والتطور التاريخي والإبداعي للمنتجات المصرية في هذا المجال.