شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: خلايا رعدية تؤثر بقوة على الفيوم وبنى سويف وأمطار متوسطة تغزر أحياناً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على الفيوم وبنى سويف يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا.

و تسود أجواء شديدة البرودة ليلا وسقوط للأمطار علي مصر الوسطي تمتد الي القاهرة والدلتا تكون متفاوتة الشدة، كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والاتربة علي شمال وجنوب الصعيد.

و يشهد غدا السبت، انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ، معتدل على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد ، دافئ على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على كافة الأنحاء وتمتد للقاهرة الكبرى وقد تصل لحد السيول على وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، مع وجود نشاط رياح على كافة الأنحاء

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 19 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 14 درجات والصغرى 00