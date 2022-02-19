شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المهندسين: قبولى الترشح لدورة جديدة استجابة لرغبة وإلحاح الزملاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس هانى ضاحى، نقيب المهندسين، أن النقابة كانت بها مشاريع كثيرة متوقفة، وكان هناك تحديات كبيرة أمامنا، وبفضل الله قمنا بالتعامل مع ملفات كبيرة، بالتعاون مع الوزارات المعنيه وأجهزة الدولة.

ولفت ضاحى، أن هيئة مكتب المجلس الحالى لديها مايثبت أننا لم نتقاضى مليما واحدا من النقابة، بل لدينا إثبات أننا قمنا بالتبرع لصندوق المعاشات من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات، والادارة المالية بالنقابة.

وقال ضاحى، إنه قبل الترشح لدورة جديدة على منصب نقيب المهندسين استجابة لرغبة وإلحاح عدد من القيادات الهندسية والزملاء.

وأضاف نقيب المهندسين خلال افتتاح نادى القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، المنعقد الآن، أن النقابة واجهت كل التحديات وحققت زيادة ايرادات مع زيادة الانفاق على المشروعات، مشيرا الى مهندسين مصر مشاركين اساسيين فى المشروعات القومية بدعم القيادة السياسية.

وأوضح ضاحى أن النقابة قامت بوضع خطة للتوظيف ووفرنا بعض فرص العمل طبقا لماهو متاح في الوقت الحالى، كما تم تقديم دورات تدريبية بمختلف التخصصات كذلك منح تدريبية مختلفة من عدة جهات منها وزارات. حيث حصلنا على الف منحة تدريبية من وزارة القوى العاملة، لافتا الي انه تم الدخول فى مشاريع الاسكان الجديدة وسيتم طرح عدد من الوحدات للمهندسين فى الفترة القادمة.

وأشار نقيب المهندسين، أن المجلس السابق جمع تبرعات لبناء مستشفى المهندسين فى مدينة بدر، بتكلفة مليار و200 الف ، وتم جمع تبرعات 200 مليون والفعلى منهم 600 الف جنيه، وعندما توليت بدأنا بعمل دراسة جدوى، لانشاء المستشفى بعائد استثمارى ب20% على الاقل، وتوصلنا الى بناء المستشفى ب 290 مليون جنيه .

وتابع أن النقابة كل عام خلال المجلس الحالى تحقق فائض كبير وهذا العام الفائض سيتخطى مليار جنيه، ،مشيرا الى ان كل المحافظات شهدت مشاريع للنقابة وتلقت دعم من النقابة العامة وقامت بتطوير بعض المقار وافتتاح بعض النوادي وإقامة مشاريع إسكان بمختلف محافظات مصر.

وأعلن ضاحى، انه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى من 20% لـ 22 % ليتناسب عدد خريجى الهندسة مع الفرص الموجودة بسوق العمل.

وعن قانون النقابة قال ضاحي أنه في انتظار الموافقة النهائية بمجلس النواب مشيدا بدعم دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في متابعة خطوات تقديم القانون للمجلس، وأضاف: قمنا أيضا بتطوير لائحة مزاولة المهنة وضفنا لها أخلاقيات المهنة.