شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح فرع نادى المهندسين بالقاهرة الجديدة في التجمع الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس هشام أبو سنة، نقيب المهندسين بالقاهرة، وأحمد حشيش أمين مساعد النقابةّ، والمهندس حسن عبد العليم، أمين عام نقابة المهندسين، نادى القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث.

وأوضح المهندس حسن عبد العليم، أمين عام نقابة المهندسين،أن نادى القاهرة الجديدة يوجد به إنشاءات على أعلى مستوى، كما أن النادى يضاف إلى إنجازات نقابة المهندسين، وأشار إلى أنه تم تطوير معظم النقابات بالمحافظات، والنوادى بأغلب المناطق، مشيرا إلى أن المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين أفضل شخص يصلح نقيبا للمهندسين.

وبدوره، أكد المهندس محمد عبد العظيم، وكيل نقابة المهندسين، أن النقيب الحالي المهندس هاني ضاحي، بذل مجهودا كبيرا في افتتاح هذا الصرح الكبير.

لافتا إلى أن النادي كان حلم، وأصبح اليوم صرح كامل نفتخر به، لافتا إلى أنهم استلموا النقابة بها عجز مالى كبير، واستطعوا أن ينهضوا بها وتحويل العجز إلى فائض مالى، مشيرا إلى نقيب المهندسين كان داعما أساسيا فى ذلك، مشيرا الى انه تم تطوير المنظومة الصحية والتعاقد مع أكبر المستشفيات، وتقديم خدمة متكاملة الكترونية للتسهيل على المهندس.

وقال المهندس محمد ناصر آمين صندوق نقابة المهندسين، إن إنشاء نادي القاهترة الجديدة، يعد حلم تحقق علي أرض الواقع، كما أنه يعد صرح كبير يضاف إلى إنجازات نقابة المهندسين ،لافتا إلى أن النقابة أعادت الاستثمار فى المشاريع المتوقفة، واستلمنا النقابة بحجز 500 مليون جنيه، والآن النقابة بها زيادة 2.25 مليار جنيه.