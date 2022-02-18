سائق توك توك نافيا سبه سائق قطار الصعيد: "بهزر مع صاحبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو تضمن اعتداء سائق مركبة "توك توك" على سائق قطار بالسب والشتم أثناء توقفه لفحص جرار القطار.

وحدة الرصد تابعت تداول مقطع فيديو عبر مواقع الإنترنت متضمنًا توقف سائق إحدى القطارات (الأقصر/ القاهرة) بأحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا؛ لفحص بلف الهواء الخاص بالجرار، حيث فوجئ بسائق مركبة "توك توك" يعتدي عليه بالسب والشتم واعتذار الأهالى له، واستكمل سيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

بالفحص تم تحديد سائق مركبة "التوك توك"، وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بمضمون الواقعة مدعيًا بأنه لم يوجه السباب لسائق القطار لكنه كان لأحد أصدقائه على سبيل المزاح.