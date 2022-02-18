"مالحقناش نصرف البضاعة".. كواليس إحباط مخطط إغراق الصف بـ46 ألف قرص مخدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واصلت الأجهزة الأمنية بالجيزة ضرباتها الموجعة لتجار الكيفة بإحباط ترويج صفقة أقراص مخدرة بمركز الصف جنوب المحافظة.

معلومات وردت للعميد أحمد خلف رئيس قطاع الجنوب بأن شخصين كونا تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأقراص المخدرة.

شكل اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة فريق بحث ترأسه العقيد تامر صالح مفتش فرقة الشرق، تنسيقًا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

جهود البحث والتحري التي قادها المقد محمد العشري رئيس مباحث الصف، توصلت إلى أن المتهمين بصدد ترويج صفقة مكبرة على عملائهما، وأنهما يتخذان مخزنًا بدائرة المركز وكرًا لنشاطهما المشبوه.

بالعرض على اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير المباحث، وجه بضبط المتهمين في حالة تلبس. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحيازتهما 46 ألف قرص مخدر، بندقتين خرطوش وعدد من الطلقات وهواتف محمولة ومبلغ مالي.

أمام اللواء مصطفى البكري مدير قطاع الجنوب، أقر المتهمان بحيازة المخدرات للاتجار فيها "مالحقناش نصرف البضاعة" والسلاح للدفاع عن تجارتهما، والهواتف للاتصال بعملائهما والمبلغ حصيلة نشاطهما المشبوه.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهما على ذمة التحقيقات.