تحذير جوي: خلايا رعدية تؤثر بقوة على محافظتين.. وأمطار متوسطة تغزر أحيانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على الفيوم وبني سويف، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانًا.

وأطلقت الهيئة تحذيرًا عبر صفحتها الموثقة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قالت فيه: "نتمنى السلامة للجميع".

وأضافت الهيئة أن هناك استمرار لتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يتخللها بعض الخلايا الرعدية على شمال الصعيد في محافظات أسيوط -المنيا- بني سويف -الفيوم، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كانت الهيئة قالت في بيان لها، إنه من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة إلى مناطق من القاهرة الكبرى والدلتا ومدن القناة مع تقدم الوقت.

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