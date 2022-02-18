رئيس قصور الثقافة: جمهور مهرجان أسوان وصل إلى 15 ألف فرد

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

أكد الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، في تصريحات خاصة، نجاح مهرجان أسوان الدولي التاسع للثقافة والفنون عروضه الفنية والذي يختتم فعالياته باحتفال فني بتعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني، يوم 22 فبراير الجاري.

وقال عطوة: "وصل عدد الجمهور الذي حضر الفعاليات حوالي 15 ألف شخص في مختلف المواقع الثقافية في أسوان".

وأضاف: "جاءت فعاليات الدورة الحالية متنوعة وشارك بها حوالي 13 فرقة من فرق الفنون الشعبية، واستقبل الجمهور العروض بترحاب وشغف شديد".

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