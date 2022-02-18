شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية ينظم المؤتمر الوطنى الرابع بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظم مجلس القبائل العربية والعائلات المصرية، المؤتمر الوطنى الرابع للمجلس لمحافظة الجيزة، تحت عنوان بناء الوعى والسلم المجتمعى، وذلك بأحد فنادق أكتوبر .

ويشارك فى المؤتمر عدد كبير من مشايخ القبائل العربية والعائلات المصرية، والإعلاميين، والشخصيات العامة.

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعى المجتمعى، والتوعية بما تم من إنجازات فى الدولة وأهمية توحيد القبائل العربية، وكذلك رفع الوعى لدى الشباب.