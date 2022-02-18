شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير التعليم يهنئ المعلمين بمناسبة بدء الفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشئون المعلمين، بالشكر والتهنئة للمعلمين بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الجارى المقرر له غدا السبت.

ووقال حجازى فى تصريحات له: "يسعدنى أن اتقدم بخالص الشكر والتقدير والتهنئة لزملائي المعلمين والمعلمات والمربيين والمربيات مربوا الأجيال اهنّئكم من الأعماق وأنتم تحطون خطوةً أخرى في طريق المستقبل، وترسخون لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة وهو التعليم الجيد وتحقيق رؤية مصر 2030 في اتاحة التعليم للجميع وبجودة عالية وطالب معتزا بذاته وفخور ببلاده ويقبل التعددية وقادراً علي التنافسية".

كما وجه نائب الوزير التهنئة للطلبة وأولياء أمورهم الكرام الذين جدّوا واجتهدوا ووجدوا ثمرة جهودهم متمنّين لهم مزيداً من النجاحات، وأرجو من الله أن يكون فصل دراسى ثانى حافلاً بالرخاء والإنجاز وأن يبعد عن بلادنا كل مكروه وسوء.