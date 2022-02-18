شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يلتقى نظراءه من كينيا والسنغال ونيجيريا ورئيسة المفوضية الأوروبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرئيس الكيني اوهورو كينياتا خلال القمة الأوروبية الأفريقية، المنعقدة بالعاصمة البلجيكية بروكسل. كما التقى الرئيس بالرئيس النيجيرى محمد بوهارى خلال القمة الأوروبية الأفريقية. كما التقى بالرئيس السنغالي ماكي سال. وتضمنت لقاءات الرئيس السيسى، علي هامش القمة لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي ورئيسة المفوضية الأوروبية.