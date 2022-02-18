شرطة التموين تضبط 1380 قضية متوعة في المحافظات

كما تم ضبط 26 قضية لحوم ودواجن وأسماك، بمضبوطات بلغت 6,573 طن– 40 عبوة ـ وضبط 21 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 90,800 طن -36579 عبوة –709460 قطعة– 726 لتر)، وضبط 33 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (309336 لتر–282 أسطوانة.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1380 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط 160 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 704,770 طن - بطاقة 513، ضبط 53 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 90,150 طن –160756 عبوة – 70800 قطعة – 79 لترا.

محمد يوسف

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