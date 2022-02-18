شرطة التموين تضبط 1380 قضية متوعة في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1380 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، كان من أبرزها ضبط 160 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت 704,770 طن - بطاقة 513، ضبط 53 قضية غش غذائي بمضبوطات بلغت 90,150 طن –160756 عبوة – 70800 قطعة – 79 لترا.
كما تم ضبط 26 قضية لحوم ودواجن وأسماك، بمضبوطات بلغت 6,573 طن– 40 عبوة ـ وضبط 21 قضية غش غير غذائي بمضبوطات بلغت 90,800 طن -36579 عبوة –709460 قطعة– 726 لتر)، وضبط 33 قضية أسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (309336 لتر–282 أسطوانة.
جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.