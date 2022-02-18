هجرة غير شرعية وتهريب بضائع.. أبرز جهود أمن المنافذ في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، حملات مكبرة خلال 24 ساعة، في مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

جاء أبرزها في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، حيث تم ضبط 6 قضايا، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 39 قضية، وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1484 مخالفة مرورية متنوعة.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية، في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 289 حكم قضائي متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 5 قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارِ مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.