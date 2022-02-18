أدوية ومواد غذائية مجهولة المصدر.. جهود شرطة المسطحات في 4 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بالدقهلية والفيوم.

وأسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها ضبط 7 قضايا (2 مصنع لإنتاج الأعلاف – 2 مخزن للأعلاف – محل لتجارة الأعلاف – شركة للأسمدة والمبيدات – عيادة بيطرية)، وجميعهم بدون ترخيص بمضبوطات بلغت (127 طن أعلاف – 1850 عبوة أسمدة ومخصبات زراعية – 1050 عبوة أدوية بيطرية ) بدون ترخيص وغير مسجلة بالجهات المختصة.

وفي مجال المواد الغذائية تم ضبط 3 قضايا (مخزن مواد غذائية – مصنع مخللات – مخزن منظفات) بمضبوطات بلغت (5٫150 طن مواد غذائية بدون ترخيص وبدون بيانات ومجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – 3600 كرتونة منظفات ومطهرات بدون ترخيص).

كما تم ضبط 83 قضية تجاوز النسب القياسية لعوادم السيارات بنطاق مديريتي أمن الجيزة والقليوبية، وضبط 10 قضايا متنوعة لمخالفات المنشآت الصناعية "مزاولة النشاط بدون ترخيص – عدم وجود سجل الحالة البيئية – التخلص غير الآمن من المخلفات الصلبة – عدم توفير صاحب المنشأة مهمات الوقاية للعاملين – عدم وجود شهادات صحية للعاملين) بنطاق مديرية أمن الفيوم .

وفي مجال حماية نهر النيل والمجاري المائية، تم ضبط 37 قضية، صرف مياه على النيل، إلقاء مخلفات، بنطاق مديرية أمن الفيوم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.