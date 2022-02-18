بتعلاملات بلغت 4 ملايين جنيه.. الأموال العامة تضبط تاجر عُملة في بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالبحيرة لقيامه بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ أكثر من 4 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة راغبي شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف، وأنه يتخذ من محل المصوغات الذهبية المملوك له مركزاً لممارسة نشاطه الإجرامي ومقابلة عملائه من راغبي بيع وشراء العملات الأجنبية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه. كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام 4٫500٫000 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.