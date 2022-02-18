ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها مقابل أرباح شهرية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لقيامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح شهرية بالقاهرة.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بلاغا من أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة و (2) آخرين يفيد بتضررهم من أحد الأشخاص لقيامه بالاحتيال عليهم من خلال تلقى مبالغ مالية بدعوى توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك" "على خلاف الحقيقة" عقب إيهامهم بمنحهم أرباح نظير ذلك ، حيث قام بالإستيلاء على كامل الأموال وترك محل إقامته والهروب.

بإجراء التحريات تبين قيام (مدير وشريك بإحدى الشركات لتجارة المخلفات - مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تلقى مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال تجارة "مُخلفات الحديد والبلاستيك " مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم ، وإلتزامه فى سداد الأرباح للمبلغين فترة قصيرة وبعدهــا إمتنع عن سداد الأرباح أو رد المبالغ الأصلية وقيامــه بتــرك محــل إقــامتــه والهروب من ضحاياه عقب الإستيلاء على كامل المبالغ المُسلمة إليه ، كما أضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم ، كما أضافت التحريات أن المتهم محبوس حالياً بقسم شرطة الأهرام بالجيزة على ذمة تنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده فى عدة قضايا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.