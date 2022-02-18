بتعاملات 10 ملايين جنيه.. ضبط شخص لقيامه بالاتجار في العملة بقنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، بحجم تعاملات بلغ أكثر من 10 ملايين جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا) بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوي العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة بسيطة وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبي شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام بلغ 10٫221٫000 ملايين جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.