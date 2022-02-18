شكرا لقرائتكم خبر عن القائم بأعمال وزير الصحة يلتقى رئيس مؤسسة «إينى الإيطالية» لبحث تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الخميس، الدكتور دومينيكو جياني رئيس مؤسسة "ايني الإيطالية" والتي أسستها شركة ايني للبترول بهدف الاستجابة للاحتياجات المجتمعية في الدول التي تعمل بها الشركة.

بحث الاجتماع الذي عقد في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، نتائج التعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة "إيني الإيطالية" على مدار السنوات الماضية، وسبل تعزيز هذا التعاون وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجانبين، بهدف دعم القطاع الصحي، والاستفادة من الخبرات الإيطالية في مجال الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء وتشغيل وحدات للحروق، بالتعاون مع مؤسسة "إيني الإيطالية"، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة في هذا الشأن، كما وجه بدراسة التوسع في إنشاء وحدات لعلاج الحروق بعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أشاد بالتعاون مع مؤسسة "إيني الإيطالية" في تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وتدريب الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، ضمن استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العنصر البشري، بما يساهم في تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الجانب الإيطالي نتائج التعاون في دعم مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد (أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة)، كما بحث فرص التعاون بين الجامعات التكنولوجية الحديثة بمصر، ومؤسسة "إيني الإيطالية"، في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة "إيني الإيطالية"، حرص المؤسسة على التوسع في إنشاء وحدات خدمات الحروق عالية المستوى في مختلف الدول، مثمنًا التعاون بين مؤسسة "إيني الإيطالية" ووزارة الصحة والسكان لدعم القطاع الصحي في مصر، والاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين.

حضر الاجتماع اللواء وائل الساعي مساعد وزير الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ومن جانب مؤسسة "إيني" حضر الأمين العام ورئيس قطاع الصحة بالمؤسسة، "فيليبو أوبرتي"، ورئيس الاتصالات الخارجية "روبرتو إياديسيككو"، والعضو المنتدب لشركة (ENI leco) "ماركو روتوندي"، ومدير مشروعات الصحة لشمال أفريقيا والشرق الأوسط بمؤسسة "إيني" السيدة "جايدا نامر".